Das war in den 80ziger sehr modern, nicht nur wegen Frankie goes to Hollywood, auch wegen Everything but the girl oder They might be Giants. Wir klären was hinter diesen Namen steckt. Wenn der Gang zum Kiosk Pflicht ist. Warum wir in den 80zigern Hefte wie Yps, Siehste, Gespenster und Mickey Maus geliebt haben. Wenn der Grand Prix Eurovision de la chanson zur Startrampe wurde. Wie das in den 80zigern bei Celine Dion, Nicole, Ofra Haza oder Plastic Bertrand gelaufen ist.