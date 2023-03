per Mail teilen

In den 80ern haben wir uns ja gerne Sonnenbrand, sehr bunte Klamotten und tolle Musik aus dem Urlaub mitgebracht. Wie zum Beispiel den Song „Cargo“ aus Frankreich von Axel Bauer und das brachte ihm dann auch seiner ersten und einzigen europaweiten Hit. Und wenn wir schon über Hits sprechen, müssen wir uns die Soft Cell Maxisingle von „Tainted Love“ komplett anhören, denn da versteckt sich hintenraus noch ein 2. Hit. Bei New Order gab´s es in den 80er gar keine Alternative zur Maxi, denn die Band weigerte sich schlicht „Blue Monday“ als Single zu veröffentlichen. Das müssen wir spielen, nicht nur weil Montag ist, sondern weil dieser Song jetzt 40 Jahre alt wird. Nein, das macht keine Midlife Crisis, das macht sehr gute Laune!