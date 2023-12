Der Anfang von Funkmetal und Crossover

Welche Rolle spielten Faith No More, Living Colour, Dan Reed Network oder Jane's Addiction in den 80ern und wie gelang es diesen Bands, einen ganz eigenen Stil zu prägen?

Besondere Maxi Singles der 80er

"Tainted Love" von Soft Cell wird genial zu "Where Did Our Love Go" und "Gold" von Spandau Ballet zeigt, dass die allesamt ihre Instrumente wirklich im Griff hatten. Es gibt viele Gründe sich die Maxis aus den 80s nochmal genauer anzuhören...

Filmmusik von David Bowie

Der Trickfilm "When The Wind Blows" war ein echter Schocker, ein Horrorfilm ohne Blut oder Massaker sondern mit einer atomaren Katastrophe zu der David Bowie einen eindrücklichen Titelsong lieferte.