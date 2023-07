In den 80ern gab es eine Menge seltsame Bandnamen: Fox the fox, Tom Tom Club, Go-Gos, Nu shooz oder Altered images. Die Lords of the new church – die so rein gar nichts mit Religion am Hut hatten oder auch Icicle Works. Was sich wer bei der Namensfindung gedacht hat, finden wir raus.

Nach dem Hit-Revival von Kate Bushs "Running up that hill" haben wir noch ein paare andere Songs aus den 80ern, die sehr gerne noch mal erfolgreich werden könnten – zum Beispiel von den Ramones, A Flock of seaguls oder den Go-Betweens.