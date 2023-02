Bunter waren die 80er dank Bands wie Dead or Alive oder King. Düsterer dank Joy Division, The Mission oder Jesus and Mary Chain. Viel greller dank Altered Images, Sandra oder Pia Zadora. Viel poppiger dank der Blow Monkeys, OMD oder The Flirts. All das sind die 80er und all das feiern wir und wir haben sogar die Original-Maxi-Singles aus den 80ern: Two Tribes von Frankie goes to Hollywood.