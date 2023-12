Es lohnt sich "My Girl" von Madness und "Ashes To Ashes" von David Bowie genau anzuhören, denn dann erklärt sich, warum Madness gar nicht gut auf Bowie zu sprechen waren. Außerdem hat es die britische Sängerin Elisabeth Fraser geschafft, Madonnas Zorn auf sich zu ziehen, obwohl sie sie niemals getroffen hat. Aber sie hat etwas gesungen, das Madonna um jeden Preis singen wollte. Und: Die schicksalhafte Geschichte des Dakota Buildings in New York. Wir gehen an den Ort, an dem vor 43 Jahren John Lennon starb.