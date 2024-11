per Mail teilen

Quincy Jones war der erfolgreichste Musikproduzent der 80s. Er starb nun im Alter von 91 Jahren. Wir widmen ihm eine Stunde mit der Musik, die er mit Michael Jackson, Donna Summer, James Ingram oder USA for Africa gemacht hat und haben einen Mitschnitt seines letzten Konzertes in Stuttgart. Außerdem hören wir in das neue Cure Album rein und erklären wie Adam Ant bis heute die Menschen zum Tanzen bringt.