Wer ist der Schönste im ganzen Musikland? Nie zuvor und danach haben Männer so viele Produkte in ihre Haare gegeben wie in den 80ern, sie haben ihre Haare gefärbt, geföhnt, gestylt und hoch gestellt – und geschminkt haben sie sich auch noch. Diese Männer haben im Bad länger gebraucht als wir Frauen: zum Beispiel charming Adam Ant, die Jungs von Depeche Mode, Boy George mit dem aufwändigsten Make-up und die voluminöseste Föhnwelle überhaupt: George Michael. Natürlich haben die Frauen dagegengehalten: die großartig verrückte Cindy Lauper, Madonna, Annie Lennox, die coolen Frauen von Bananarama und über allen thronte die Queen of Cool: Grace Jones.