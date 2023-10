Da geht man am 28. September 1987 mit einem Taschengeld von 20 Mark in den Plattenladen und hat ein Problem. Das neue Depeche Mode Album „Music for the masses" ist ist da. Aber eben auch das Smiths Album „Strangeways, here we come“ und das Pixies Debüt „Come on Pilgrim“. Aber: die 20 Mark, die reichten ja leider nur für ein Album 😥

Alle drei Alben sind heute echte Klassiker, und die hören wir uns an. Außerdem verschenken wir wieder ein echtes, selbstaufgenommenes Mix-Tape mit dem Sound der 80ziger.