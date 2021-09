Was steckt hinter den größten Hits aller Zeiten?

Ein sehr persönlicher Song von Mike Rutherford und B.A. Robertson

Beide haben sie kürzlich ihre Väter verloren. In Etappen haben sie den Song geschrieben. Robertson hat den ersten Vers schon 1986 geschrieben. Damals lebte sein Vater noch. Im selben Jahr verlor aber Mike Rutherford seinen Vater. Und so haben Rutherford und Robertson beschlossen den Song auf der Grundlage des ersten Verses zu schreiben. "In the living years" wurde aus der Perspektive eines Sohnes geschrieben, der mit seinem Vater in Konflikt stet. Nachdem dann sein Vater gestorben ist, merkt er wie stark die Bindung zu seinem Vater war. Und da realisierte er erst, dass er seinem Vater eigentlich noch so viel zu sagen gehabt hätte.

Die SWR1 Pop & Poesie Übersetzung:

Jede Generation gibt den Alten die Schuld.

Und die laden ihre Enttäuschungen vor deiner Tür ab.

Mit ist klar,

ich bin ein Gefangener der Wertvorstellungen meines Vaters

und stehe wie eine Geisel für seine Hoffnungen und Ängste.

Das hätte ich ihm gerne noch zu Lebzeiten gesagt.



Zerknüllte Papierfetzen

voll belangloser Gedanken - gestelzten Gesprächen.

Ich fürchte, das ist alles, was uns geblieben ist.



"Du willst es nur nicht einsehen", erklärte er mir,

"dabei ist alles ganz einfach".

Wir kommen aber auf keinen gemeinsamen Nenner,

gerade in dieser Zeit, in der alle verschiedene Sprachen sprechen,

eine Sprache, um sich zu verteidigen.



Sag es laut und deutlich.

Du kannst hören und genauso gut zuhören.

Wenn wir tot sind, ist es zu spät zuzugeben,

dass wir uns nicht in die Augen schauen können.



Also fangen wir einen Streit an

zwischen Gegenwart und Vergangenheit,

und verlieren dabei die Zukunft.

Was bleibt, ist ein bitterer Nachgeschmack.



Hadere nicht mit deinem Schicksal, da kann man nichts dran ändern.

Morgen sieht die Welt vielleicht schon ganz anders aus

und wenn Du nicht aufgibst und nicht nachgibst,

dann ist es für dich wohl ganz okay.



An dem Morgen, als mein Vater starb, war ich nicht da.

Wir konnten uns nicht mehr aussprechen, vieles blieb ungesagt.

Später im gleichen Jahr habe ich ihn endlich verstanden.

Es war, als hörte ich im ersten Schrei meines Kindes sein Echo.

Ach, könnte ich es ihm nur selbst sagen.