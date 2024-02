Metallica lassen die Katze aus dem Sack!

Sind das schon die Proben für ein neues Album? Oder steckt etwas anderes dahinter? Metallica posten Videos aus dem Probenraum und halten die Fans in Atem.

Bisher haben die Bandmitglieder Homeoffice gemacht und per Videoschalte miteinander kommuniziert. Jetzt spielen sie wieder zusammen. Der Beweis: ein kurzes Video. Ein sehr kurzes. Immerhin zu erkennen: Sie tragen Mundschutz. Bis auf einen, aber der steht dafür weit weg. Ganz kurz ist auch was zu hören.

Was zum Teufel geht im Hauptquartier ab? Verbunden mit dieser Frage gab es auch folgendes zu sehen - in deutlich besserer Bildqualität und auf dem Instagram-Kanal von Metallica:

Und jetzt lüften Metallica das Geheimnis!

»It’s been a crazy, hectic, thrilling and exciting time at Metallica HQ as the four of us have all been in the same room making music for the first time in almost a year! “What’s going on?” you ask? We’re recording a concert to appear at your local drive-in theater… that’s what! We’ll be the first rock band to be featured in the Encore Drive-In Nights series, with a full set screening August 29th at hundreds of drive-in and outdoor theaters across the United States and Canada. We’ve been rehearsing at HQ for a show that will be shot specially for the drive-ins at a location nearby later this week and then we’ll pass it off to our award winning production team to then be edited and mixed at the highest standards possible to be beamed into your cars from the big screen.«

Metallica proben für ein Konzert, das am 29. August in hunderten Autokinos in den Vereinigten Staaten und Kanada gezeigt werden wird. Eine einmalige Gelegenheit, Metallica "in concert" zu sehen. "Einmalig" ist tatsächlich wörtlich zu verstehen. Denn Metallica werden am 12.8. an einem "top-geheimen Ort" das Konzert für diesen einzigen Autokino-Termin aufzeichnen, wie Lars Ulrich ganz offiziell im Video verkündet:

Das neue Live-Album S&M2 ist auch in den Startlöchern

"Autokinos in den Vereinigten Staaten und Kanada" - ja, und was ist mit dem Rest der Welt? Mit Europa, mit Deutschland? Wenn wir das richtig deuten, dann müssen wir uns mit dem Live-Album begnügen, das Metallica in der Pipeline hat: "S&M2" kommt Ende August. Und da können wir schon reinhören, denn schon vorab gibt es daraus bereits einen Metallica-Klassiker, live gespielt, zusammen mit der "San Francisco Symphony": "Nothing Else Matters" - wenigstens ein kleines Trostpflaster...