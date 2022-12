Riesige Überraschung für die Fans von Metallica: es gibt ein neues Studio-Album! 72 SEASONS heißt es, kommt im April 2023 - die erste Single-Auskopplung ist schon da: Lux Æterna.

72 SEASONS ist das zwölfte Studioalbum von Metallica

Produziert von Greg Fidelman, zusammen mit James Hetfield und Lars Ulrich, wird "72 Seasons" die erste große Veröffentlichung der Band seit dem 2016er Album "Hardwired ... To Self Destruct" sein.

Was steckt hinter dem Titel 72 SEASONS?

Metallica haben mal zusammengerechnet: 18 x 4 = 72. "Die ersten 18 Jahre unseres Lebens [sind die], die unser wahres oder falsches Selbst bestimmen", sagt James Hetfield und multipliziert dabei die vier Jahreszeiten und unsere ersten 18 Lebensjahre. In dieser Zeit würde uns von unseren Eltern beigebracht, wer wir sind - wir würden sozusagen in eine Schublade gesteckt, welche Persönlichkeit wir zu sein haben.

»Ich denke, der interessanteste Teil dabei ist, wie wir diese Grundüberzeugungen später weiter im Blick haben und wie sie heute unsere Wahrnehmung der Welt beeinflussen. Viele unserer Erfahrungen als Erwachsene sind eine Reaktion oder eine Wiederholung dieser Kindheits-Erfahrungen. [Sind wir] Gefangene der Kindheit oder befreien wir uns von diesen Fesseln, die wir tragen?«

Lux Æterna: wild, punkig & wundervoll!

Tracklist von 72 SEASONS

12 Tracks mit einer Spielzeit von über 77 Minuten dürfen die Fans erwarten, auf LP, CD und als Download, wie die Band mitteilt - erscheinen wird "72 Seasons" am 14. April 2023.

72 Seasons

Shadows Follow

Screaming Suicide

Sleepwalk My Life Away

You Must Burn!

Lux Æterna

Crown of Barbed Wire

Chasing Light

If Darkness Had a Son

Too Far Gone?

Room of Mirrors

Inamorata

Metallica gehen auf M72 Welttournee: 46 Shows in 22 Städten

»Ihr kennt uns doch ... wir können kein Album veröffentlichen, ohne auch auf Tour zu gehen. Daher sind wir begeistert, auch die M72 Tour ankündigen zu können.«

Zwei Shows in jeder Stadt, eine "fette neue" Rundbühne, die den berühmten "Snake Pit", die "Schlangengrube" wieder mitten ins Publikum rückt - Metallica überraschen auch hier. Ein Teil der Erlöse geht übrigens die Nonprofit Wohltätigkeitsstiftung der Band, die All Within My Hands Foundation. Seit 2017 haben Metallica damit rund 13 Millionen US-Dollar gesammelt.

Hamburg und München: die M72 Tour in Deutschland

26. und 28. Mai 2023 im Hamburger Volksparkstadion, 24. und 26. Mai im Münchner Olympiastadion - das sind die Termine der Metallica M72 Welttournee in Deutschland. Übrigens immer mit zwei komplett unterschiedlichen Shows - also sowohl komplett unterschiedliche Setlists als auch andere Support-Acts: zum einen Architects & Mammoth WVH, zum anderen Five Finger Death Punch & Ice Nine Kills. Die Hardcore-Fans werden sich dann wohl ein Freitag/Sonntag Doppelpack buchen, für die volle Metallica-Experience...

