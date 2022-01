Was steckt hinter den größten Hits aller Zeiten?



"I'd Do Anything For Love" in der Dr. Pepper Werbung

"I'd Do Anything For Love" erreichte 1993 in 28 Länder Platz 1 der Singlecharts. 22 Jahre später hat Dr. Pepper eine Werbekampagne mit dem Song "I'd Do Anything For Love" gestartet. Der Spot zeigt ein verliebtes Pärchen und der Freund macht alles für seine Freundin naja fast alles. Er kauft für sie Tampons, faltet ihre Unterwäsche im Waschsalon und so weiter. Das macht er alles für seine Liebste. Doch als sie nach seiner Dr. Pepper greift, endet der Song mit der Zeile "But I won't do that".

picture-alliance / Reportdienste picture alliance / dpa | Joerg Koch

Die SWR1 Pop & Poesie Übersetzung:

Und ich würde alles für die Liebe tun -

ich würde geradewegs in die Hölle laufen

und zurück.

Für die Liebe würde ich alles tun.

Ich werde dich nie belügen und das ist Fakt.

Ich werde aber niemals vergessen,

wie du dich gerade fühlst - oh nein, auf keinen Fall.



Für die Liebe würde ich alles tun,

aber nur das nicht.

Nein, das nicht.



Und an manchen Tagen kommt sie nicht so leicht

und an manchen wiederum nicht schwer.

An manchen Tagen erscheint sie überhaupt nicht

und das sind dann diese, die nie enden wollen.

Und in manchen Nächten atmest du Feuer,

und an manchen Tagen bist du wie in Eis modelliert.

An manchen Tagen bist du wie nichts, das

ich jemals zuvor gesehen habe oder sehen werde.

Vielleicht bin ich verrückt, es ist ja verrückt und auch wahr:

Ich weiß, du kannst mich retten, kein anderer kann das jetzt,

außer dir.

So lange sich die Planeten dreh´n, die Sterne glüh´n,

so lange deine Träume wahr werden, kannst du mir glauben,

würde ich alles für die Liebe tun, und ich werde bis zum letzten Akt

hier sein, alles würde ich für die Liebe tun,

darauf schwöre ich den Eid und versiegle den Pakt.

Aber ich würde mir nie verzeihen, wenn wir

nicht den ganzen Weg gingen - heute Nacht.



Für die Liebe würde ich alles tun, alles wovon du geträumt hast,

aber nur das nicht.......



Und an manchen Tagen bete ich für Stille, an manchen für die Seele,

an manchen Tagen bete ich einfach für den Gott des Sex,

der Drogen und des Rock'n'Roll.

In manchen Nächten verliere ich das Gefühl, in manchen die Kontrolle

und in manchen Nächten verliere ich alles,

wenn ich dich beim Tanzen beobachte und der Donner rollt.

Vielleicht bin ich einsam und das ist alles, wozu ich tauge,

es gibt aber dieses eine und einzige Versprechen, das ich halten kann.

So lange sich die Räder drehen und die Feuer brennen,

so lange deine Gebete wahr werden, glaube daran......

dass ich alles für die Liebe tun würde, und du weißt, es ist wahr

und das ist Fakt.

Ich würde alles für die Liebe tun und da gibt es kein zurück.

Aber ich werde das nie besser tun können als mit dir, bis dann - bis dann....



Für die Liebe würde Ich alles tun, alles wovon du geträumt hast,

aber nur das nicht......

Aber ich höre nie auf, jede Nacht meines Lebens von dir zu träumen-

niemals.



Wirst du mich aufrichten, wirst du mir nach unten helfen,

wirst du mich hinaus bringen aus dieser gottverlassenen Stadt.

Wirst du es alles etwas weniger kalt erscheinen lassen .....



Ich kann das , kann das tun !



Wirst du mich im Geist halten, wirst du mich ganz eng festhalten,

kannst du Farbe in mein Leben bringen, ich bin ja das schwarz und weiß so leid.

Kannst du es alles etwas weniger alt erscheinen lassen....



Ich kann das , kann das tun!



Wirst du mir etwas Magisches mit deinen eigenen zwei Händen zeigen.

Kannst du eine Stadt aus Edelsteinen bauen mit diesen Sandkörnern,

mir etwas geben, das ich mit nach Hause nehmen kann....



Ich kann das, kann das tun !



Wirst du dich um jede meiner Fantasien kümmern, mich mit heiligem Wasser abkühlen,

wenn mir zu heiß wird.

Wirst du mich an mir unbekannte Orte mitnehmen.



Ich kann das, kann das tun !



Nach einer Weile vergisst du Alles, es war ein kurzes Zwischenspiel,

eine leichte Mittsommernachtsaffäre, und du siehst, dass die Zeit

gekommen ist, weiter zu ziehn´.....



Das werde ich nicht tun, das nicht.....!



Ich kenne dieses Gebiet, habe mich darin schon getummelt.

Es zerfällt alles zu Staub, und wir alle müssen fallen....

Und früher oder später wirst du überall herum schlafen.....



Das werde ich nicht tun, das nicht.....!



Alles für die Liebe, für die Liebe würde ich alles tun,

Für die Liebe würde ich alles tun, aber das nicht.

Das werde ich nicht tun.