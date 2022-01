Rock-Sänger Meat Loaf gestorben

Sein Song "I would do anything for love" ist um die Welt gegangen. Nun ist der Sänger und Schauspieler Meat Loaf im Alter von 74 Jahren gestorben.

Zum Nachhören: SWR1 Musik Klub Rock mit den größten Hits von Meat Loaf Das Album "Bat Out Of Hell" von Meat Loaf ist in der Liste der meistverkauften Alben aller Zeiten ganz weit oben. So emotional wie seine Musik, sind auch die Trauerbekundungen, die derzeit im Netz geteilt werden. »Es bricht uns das Herz, dass wir euch mitteilen müssen, dass der unvergleichliche Meat Loaf gestern Nacht verstorben ist« Viele Trauerbekundungen zum Tod von Meat Loaf In kürzester Zeit bekam der Post über zehntausende Kommentare und Beileidsbekundungen. Sekündlich werden es mehr. Schauspieler Kollege Ritchi Edwards schreibt zum Beispiel: »Es macht mich so traurig das zu lesen. Ruhe in Frieden, Legende!« Auch tausende Fans äußern ihre Trauer und schreiben Nachrichten wie diese: »Ruhe in Frieden mächtiger Meat Loaf. Deine Musik war so ein riesiger Teil meines Lebens. Die Nachricht von deinem Tod ist für mich so schwer hinzunehmen. Es fühlt sich einfach nicht real an.« Meat Loaf bei einem Konzert in Las Vegas 2013. picture-alliance / Reportdienste © RD/ Kabik/ Retna Digital Ich bin nicht Sänger - ich bin Schauspieler Mit seiner Musik hat Meat Loaf, der eigentlich Marvin Lee Aday hieß, Millionen Menschen berührt. Dabei hat er sich selber nie wirklich als Sänger gesehen, sondern immer eher als Schauspieler. Auch in der Musik war das so. Er spielte die Lieder viel mehr, als dass er ihnen nur seine Stimme gab. »Ich muss eine Seele erschaffen, ein Universum für ein Lied« Seine große Leidenschaft war der Film und die Schauspielerei. Mehr als 60 Mal stand der Grammy-Gewinner dafür vor der Kamera. Darunter auch in Klassikern wie "Wayne's World" von Mike Myers, oder im Film "Fight Club" an der Seite von Hollywoodlegende Brad Pitt. Seine bekannteste Rolle ist aber vermutlich die des Eddie aus dem Film "Rocky Horror Picture Show". Auf seiner offiziellen Facebookseite endet die Nachricht von Meat Loafs Tod mit Worten, die er so auch selbst hätte wählen können: »Von seinem Herz in eure Seelen, hört niemals auf zu rocken.«