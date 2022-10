Mit DEM Weihnachtslied der modernen Popmusik

"All I Want For Christmas Is You!" Dieser Song von Mariah Carey gehört ohne Frage mit in die Liste der berühmtesten Weihnachtslieder aller Zeiten...

...und hat mit Sicherheit einen, vielleicht sogar DEN Top-Platz verdient, wenn wir über die Popmusik der Neuzeit sprechen. Das dazugehörige Album war ebenfalls ein riesiger Erfolg. Bis heute, denn Mariah Carey verdient mit diesem Album immer noch viel Geld. Und warum? Adrian Beric aus der SWR1-Musikredaktion hat nicht schlecht gestaunt, als er festgestellt hat: Rund um die LP ist ein kompletter Web-Shop entstanden!