Ersatztermine stehen fest

Die Jubiläumstour von Peter Maffay wurde verschoben. Jetzt stehen die Ersatztermine für Stuttgart, Mannheim und Neu-Ulm fest.

"Jetzt" heißt sein neues Album. Passend dazu hat Peter Maffay erste Ersatztermine für die Konzerte im Südwesten bekannt gegeben. So wird das geplante Konzert in Stuttgart auf den 25. Juli verlegt. Das Konzert in Mannheim startet drei Tage später, am 28. Juli. In Neu-Ulm steht Maffay dann am 6. August auf der Bühne.

Tickets bleiben gültig

Die bisher gekauften Tickets behalten ihre Gültigkeit. Wer am neuen Termin keine Zeit hat, kann die Karten zurückgeben. Die Tour musste unterbrochen werden, nachdem zwei Musiker in Maffays Band ausgefallen sind: Bassist Ken Taylor war in Hamburg von der Bühne gestürzt und hatte sich den Oberschenkel gebrochen. Keyboarder Pascal Kravetz fiel wegen ein akuten Krankheit aus. Maffay selbst schreibt auf seiner Homepage:

"Danke für Euer Verständnis! Wir sehen uns dann im Sommer in voller Besetzung. Let`s think positive and rock!"

Oder, um bei seinem aktuellen Album zu bleiben: "Jetzt" erst recht!