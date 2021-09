Spenden-Erfolg für Quarantäne-Konzert

per Mail teilen

Das Corona-Virus hat reihenweise für Veranstaltungsabsagen gesorgt. Künstler und Musiker können nicht mehr vor Publikum spielen und finden stattdessen andere Wege, um ihren Fans nah zu sein.

Mit Crowdfunding zum Geisterkonzert

Mit neuem Album im Gepäck wollte das Musikcomedy-Duo Das Lumpenpack auf Tour gehen. Die ist nun aber größtenteils abgesagt. Letzte Woche haben die beiden daher einen Aufruf gestartet und online Geld gesammelt für ein Quarantäne-Konzert ohne Publikum. Die Musiker wollten ihr Konzert aus Köln per Livestream ins Internet übertragen.

„Wenn ihr schon nicht zu uns kommen könnt,

kommen wir eben zu euch!

Ihr bleibt zuhause auf der Couch und schaut uns im Livestream zu.“

Geschafft! Das Lumpenpack per Livestream in den Wohnzimmern

Mindestens 5.000 Euro wollten die beiden Comedians zusammenbekommen, um die Miete für den Veranstaltungsort und die notwendige Technik bezahlen zu können. Mit 10.000 Euro könnten sie den an der Konzertproduktion Beteiligten auch Honorare zahlen, schreiben sie auf ihrer Webseite.

Spendensummer übertrifft alle Erwartungen

In gerade einmal drei Tagen kam eine Spendensumme von über 80.000 Euro zusammen - das Konzert am 16.3.2020 konnte stattfinden. Das Lumpenpack sieht es als Verantwortung, dass das Spendenziel so weit übertroffen wurde:

„Wir werden alle überschüssigen Gelder Kulturschaffenden, die in den kommenden Wochen mit starken Ausfällen

zu rechnen haben, spenden.“

James Blunt spielt vor leeren Sitzen

Auch James Blunt hat in der Elbphilharmonie in Hamburg bereits ein Geisterkonzert ohne Zuschauer gespielt. Da für dieses Konzert ohnehin ein Livestream ins Internet geplant war, konnten Fans auf diese Weise weltweit mit dabei sein.

Gianna Nannini hat in häuslicher Quarantäne in Mailand ein kleines Konzert aus ihrem Homestudio gestreamt. Gemeinsam gegen die Einsamkeit ist das Motto, mit dem Musiker Mut machen wollen, diese Zeit zusammen durchzustehen.