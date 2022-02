Ich heiße Luka. Ich wohne im zweiten Stock, direkt über Ihnen.

Ja, Sie haben mich sicher schon mal gesehen.

Wenn sie mal spät in der Nacht etwas hören, irgendeinen Krach

oder einen Streit, fragen Sie einfach nicht, was es war.

Bitte fragen Sie mich nicht danach.



Es ist wohl, weil ich so ungeschickt bin. Ich versuche,

nicht so laut zu reden. Vielleicht ist es auch, weil ich

verrückt bin. Ich versuche ja nicht so stolz zu sein.



Sie schlagen nur so lange, bis ich weine und danach

frag ich nicht mehr, warum. Ich widerspreche dann eben

nicht mehr.



Ja, ich denke, ich bin okay.

Bin nur mal wieder gegen die Tür gerannt.

Das werde ich antworten, wenn Sie fragen und es geht

Sie sowieso nichts an. Ich glaub, ich wär gern allein.

Ohne dass Sachen geworfen und zerschlagen werden.



Fragen Sie einfach nicht, wie 's mir geht.

Fragen Sie lieber nicht.

Ich heiße Luka.

Ich wohne im zweiten Stock, direkt über Ihnen.

Sie haben mich sicher schon gesehen.

Wenn Sie mal spät in der Nacht etwas hören, irgendeinen Krach

oder einen Streit, fragen Sie einfach nicht, was es war.

Bitte fragen Sie nicht.



Sie schlagen nur solange, bis ich weine

und hinterher frag ich nicht mehr, warum.

Ich widerspreche dann eben nicht mehr.