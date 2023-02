Love to love you Baby (16-Minuten-Version)

Laut BBC beinhaltete die 16-minütige Originalversion des Songs geschlagene 23 Orgasmen. Für Radiostationen in der damaligen Zeit ein untragbarer Zustand. Dieser Koloss von Lied wurde entweder gekürzt – oder erst gar nicht im Radio gespielt.

Aufgenommen wurden die "musikalischen Höhepunkte" im Münchner Tonstudio von Pete Bellotte, komponiert und produziert hatte es der damalige "König des Disco", Giorgio Moroder. Auf die Frage, ob sie bei den Aufnahmen von etwas bestimmtem phantasiert habe, antwortete Donna Summer später einmal in einem Interview "Yes, about my handsome boyfriend Peter" ("Ja, von meinem hübschen Freund Peter").