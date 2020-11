Was ist Pop & Poesie „Akustisch und handgemacht“?

Pop & Poesie "Akustisch und handgemacht" ist unser kleines akustisches Trostpflaster an Sie. Normalerweise wäre das Pop & Poesie-Ensemble die nächsten Wochen mit der neuen Produktion "In the air tonight" durch Baden-Württemberg getourt. Aufgrund der Kontaktbeschränkungen ist das nicht möglich. Deshalb verlegen wir einen Teil des Programms ganz einfach dorthin, wo Sie uns auch ohne Auflagen genießen können: Ins Radio!

Wann geht’s los?

Am Sonntag, den 22. November, ab 16 Uhr.

Wo kann ich es verfolgen?

Ganz klar im Radio bei SWR1 – und: Sehen können Sie es auch! Im Livestream unter SWR1.de

Was wird passieren?

Ein Konzert in einer Art von Kammermusik inklusive den größten Hits aller Zeiten. Dazu trifft sich ein kleiner Teil des Pop & Poesie Ensembles im Sendesaal des Funkhauses Stuttgart. Klein deshalb, weil die Anzahl von Musikern aus gesundheitlichen Gründen begrenzt werden muss. Dass dennoch der maximale Musikgenuss rüberkommt, dafür sorgt die Auswahl von Peter Grabinger. Als musikalischer Leiter hat er Songs ausgewählt, die auch im kleinen Rahmen funktionieren: Ohne Schlagzeug, ohne E-Gitarre – aber mit dem Maximum an Gefühl. Die Reihenfolge der Songs legen Sie übrigens fest! Stimmen Sie unten für Ihren Favoriten ab.

Ist Matthias Holtmann auch dabei?

Nein, Matthias wird nicht dabei sein. Es ist auch nicht die gewohnte Bühnenshow mit Gags und schauspielerischen Anteilen. Gespielt werden im Rahmen der Radiosendung zehn einzelne Live-Songs im Kammermusikstil. Volle Konzentration also auf die Musik und worum es inhaltlich geht. Aber wenn Pop & Poesie auf Tour geht, wird Matthias wieder vorne auf der Bühne stehen.

Wann geht das große Pop & Poesie-Ensemble wieder auf Tour?

Das Ensemble hofft, so bald wie möglich wieder live für Sie da zu sein. Wann das sein wird, hängt ganz klar von den aktuellen Entwicklungen ab. Bis dahin fahren wir quasi auf Sicht. Sobald die Lage Live-Auftritte wieder zulässt, erfahren Sie es im Programm von SWR1.

Sidefact:

Pop & Poesie kehrt in dieser kleinen Besetzung zu seinem Ursprung zurück. Jochen Stöckle vom Ensemble erzählt: "Das ist witzig. Wir haben uns in genau in dieser Formation vor 12 Jahren getroffen. Zum ersten mal. Und das an exakt dem gleichen Ort: Dem Sendesaal im Funkhaus. Jetzt, bei den letzten Proben, hattest du da schon so ein paar Flashbacks…"