Liebesbrief an Adele

Die Sängerin Adele wohnt ja schon seit einigen Jahren nicht mehr in London, sondern in Kalifornien. Und in den letzten Monaten hat sich dann auch ihr Aussehen ziemlich verändert. Konnte man im letzten Jahr schon im US Fernsehen und jetzt auch auf einer Oscar-Aftershow-Party sehen.Das Video kursiert gerade im Netz: Adele mit blonden glatten Haaren, ganz schlank, im leuchtend gelben Outfit, inmitten der High Society von Los Angeles. Clara Sondermann aus der SWR1 Musikredaktion hat sich gefragt: Was ist da los? Wo ist eigentlich meine Adele von früher? Und ihr gleich einen Liebesbrief geschrieben...

Adele auf einer Oscars-Aftershow-Party

Hallo Adele,



ich bins. Du kennst mich zwar nicht, aber ich bin dein Fan. Ich muss als Erstes sagen: Du bist für mich, ohne Übertreibung, die beste von allen Sängerinnen. Ich kenne keine andere Frau, die so emotional singt wie du. Du singst Liebeslieder – oder eher – Liebesschmerzlieder – so, dass man eine Beziehung vermisst, die man selbst gar nicht hatte. Besser geht’s nicht! Dein bestes Konzert ist für mich das in der Royal Albert Hall 2011. Ich habe es zig Mal angeschaut. Da bist du gerade mal 23. Die Haare hochtoupiert mit großen Locken drin. Du trägst ein glitzerndes schwarzes Spitzenkleid und siehst einfach so umwerfend aus.

Zwischen den Songs erzählst du die lustigsten Geschichten in deinem britischen Akzent, dieses Cockney versteht man kaum, aber ich muss trotzdem lachen! Und als du von einer zerbrochenen Beziehung erzählst, weinst du auf der Bühne. Weil es für dich halt nicht irgendein Auftritt ist, sondern weil du das echt mit ganzem Herzen machst.

Naja und jetzt hast du dich ziemlich verändert. Du wohnst nicht mehr in London, sondern in Los Angeles. Du trägst jetzt deutlich schmalere Klamotten, hast ganz blonde Haare und ein ziemlich perfektes Gesicht. Und du bist nicht nur 50 Kilo, sondern auch deinen Ehemann los. Wo wir schon beim Exmann sind: Auf deinem neuen Album soll es keine Trennungslieder geben, das habt ihr zwei wohl so ausgemacht. Finde ich echt fair von dir, also deinem Ex und eurem Sohn gegenüber. Aber ich kann mir auch echt nicht vorstellen, wie das klingen soll. Adele ohne Herzschmerz? Ich hoffe einfach, dass ich auf dem neuen Album die Adele höre, die ich und all die anderen Fans lieben. Deinen Witz hast du jedenfalls nicht verloren, wie man bei deinem letzten Fernsehauftritt gesehen hat!

Adele in einer US-amerikanischen Comedy-Show

Großartig übrigens, dass du die ganzen Werbedeals für Diätprodukte abgelehnt hast! Und eigentlich finde ich es total ätzend, was die Presse gerade aus dir macht. Alle denken ja, dass sie da etwas mitzureden hätten. Entweder sie loben dich jetzt für deinen neuen Look oder sie hassen dich dafür. Weißt du was? Ich hoffe einfach nur, dass es dir gut geht. Ich hoffe, du bist glücklich.



Deine Clara