Der KULA in Konstanz

Der Kulturladen, kurz KULA, ist ein soziokulturelles Zentrum in Konstanz. Er besteht in seiner jetzigen Form seit 1996 auf dem Gelände der ehemaligen Cherisy-Kaserne in einem ehemaligen Kasernengebäude. Das Programm ist vor allem durch die Mischung von Kunst und Kommerz geprägt.