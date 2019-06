Konzert in der Mercedes-Benz Arena Vorfreude auf Phil Collins

Es kann eine ganz spezielle Konzertnacht in Stuttgart werden - denn Phil Collins kommt! Mit im Gepäck sind natürlich seine größten Hits. Die Stuttgarter Arena bietet für diesen Künstler einen ganz besonderen Rahmen. Die Veranstalter erwarten 40.000 Besucher, die die Songs wie "In The Air Tonight", "Another Day in Paradise" oder auch "You Can't Hurry Love" mit ihm zusammen singen werden. Seine Tour betitelt der 68-Jährige etwas selbstironisch mit dem Namen "Still Not Dead Yet". Vor Jahren musste er sich am Rücken operieren lassen. Seitdem ist sein rechter Fuß taub. Dies zwingt ihn dazu, auf seinen Konzerten zu sitzen. Beim Gehen ist er auf einen Stock angewiesen.