Viele Kritiker hatten Kim bereits abgeschrieben. Aber mit einer Coverversion des Supremes-Klassikers "You Keep Me Hangin' On" eroberte sie sich im Herbst 1986 nicht nur die britischen Charts zurück, sondern landete auch ihren größten internationalen Hit. Auch ihre Songs "Another Step", "Rockin' Around the Christmas Tree" oder "You Came" wurden ein Erfolg.