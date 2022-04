Am Ostersonntag bestimmen Sie zwischen 12 und 20 Uhr das Musikprogramm bei SWR1! Sie schicken uns ein besonderes Datum Ihres Lebens und wir spielen den Song, der an diesem Tag auf #1 war.

dpa Bildfunk Foto: Patrick Seeger/dpa

Die Jukebox des Lebens

17. April 2022 | 12:00 bis 20:00 Uhr

Ein besonderer Tag in Ihrem Leben

Ihr Geburtstag oder Hochzeitstag, der Tag, als Sie zum ersten Mal geknutscht haben oder Ihr erstes Kind geboren wurde:

Schicken Sie uns das Datum und Ihre persönliche Geschichte zu diesem Tag – wir spielen dann den zugehörigen Tophit.

Einfach hier Wunsch-Datum ins Formular eintragen!

Passender Hit zu Ihrer Geschichte

Manchmal passt der Song wie die Faust aufs Auge zu Ihrer Geschichte: Wer am 6. Juli 1970 geboren wurde, hat als passenden Nummer-1-Hit aus den USA "Mama Told Me Not To Come" der Band Three Dog Night. Und wer am 1. September 1984 seine Ausbildung zum Starkstromelektriker begonnen hat, startete mit der passenden Nummer 1 der deutschen Single-Charts "High Energy" von Evelyn Thomas.