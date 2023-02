per Mail teilen

"Je t´aime… moi non plus"ist wohl einer der bekanntesten Skandal-Songs überhaupt. Seinerzeit von den meisten Radiosendern boykottiert, wurde der Stöhngesang von Serge Gainsbourg und Jane Birkin dennoch zu einem der größten französischen Musikerfolge. Allein in Frankreich wurde der Titel 750.000-mal verkauft. Konservativen Kreisen war dieses Lied ein so großer Dorn im Auge, dass es im Vatikan sogar kurzzeitig zu einer Verhaftung des Verantwortlichen der Plattenfirma kam.