Das Coronavirus zieht immer weitere Kreise. Der Schauspieler Tom Hanks hat bekannt gegeben, dass er und seine Frau am Coronavirus erkrankt sind. Und James Blunt schreibt mit einem Geisterkonzert Geschichte.

Das Coronavirus hat Hollywood erreicht: Tom Hanks und seine Frau, Schauspielerin Rita Wilson, sind nach eigenen Angaben positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die beiden sind momentan in Australien, wo Hanks an einem Film arbeitet. Über Instagram und Twitter schrieb Hanks, sie hätten sich krank gefühlt und dann einen Test gemacht. Sie werden sich an die Anweisungen der Gesundheitsbehörden halten und die Welt auf dem Laufenden halten.

Geisterkonzert in der Elbphilharmonie

Popsänger James Blunt hat am Mittwoch in der Hamburger Elbphilharmonie Geschichte geschrieben. Als erster Musiker überhaupt spielte der 46-jährige Brite im Großen Saal ein Konzert ohne Publikum. Wegen des Coronavirus war am Nachmittag entschieden worden, den "Telekom Street Gig" von Blunt vor leeren Rängen stattfinden zu lassen. Das Konzert konnte aber als Livestream kostenlos im Internet verfolgt werden.

"Ohne euch wäre es nur eine Probe" James Blunt

Lässig in T-Shirt, Jeans und Turnschuhen bekleidet, das Wort an die Zuschauer an den Bildschirmen. Der Musiker legte sich mit seiner vierköpfigen Begleitband ordentlich ins Zeug, sang eindringlich Hits wie "You're Beautiful" und "Goodbye My Lover", spielte druckvoll Akustikgitarre und sprang auf sein Klavier.

Von den Songs seines aktuellen Studioalbums "Once Upon A Mind" stach besonders die emotionale Ballade "Monsters" für seinen erkrankten Vater hervor. Statt Jubel gab es zwischen den Liedern Stille und eine dunkle Bühne. Außenaufnahmen der bunt beleuchteten Elbphilharmonie wurden eingeblendet. Blunt selbst hatte offensichtlich Spaß: Schweißnass und strahlend schickte er immer wieder ein "Dankeschön" raus in die Welt.

Am Ende des gut anderthalbstündigen Auftritts applaudierten er und seine Band sich selbst. Obwohl es noch keine offizielle Absage für sein für diesen Sonnabend angesetztes Konzert in der Hamburger Barclaycard Arena gibt, lies Blunt anklingen, dass er nun erstmal nach Hause fliegen wird.

Simple Minds spielten zwei Konzerte nacheinander

In Kopenhagen und Herning hatten die Simple Minds jeweils ein Konzert geplant. Nach der Warnung vor Veranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern, wollten sie das Problem einfach umgehen: aus einem Konzert am Abend werden zwei, eins um 19 Uhr und eins um 22 Uhr - die Fans einfach aufteilen. Das Konzert in Herning musste dann aber doch abgesagt werden. Die Konzerte in Ludwigsburg, Freiburg und Ravensburg werden verschoben.

Gianna Nannini veranstaltet ein "virtuelles Konzert"

Die italienische Sängerin Gianna Nannini hat für den heutigen Donnerstag (16 Uhr) ein "virtuelles Konzert gegen Corona-Einsamkeit" angekündigt, das sie live aus ihrem Haus in Mailand über ihren Instagram-Account übertragen wird. Italien ist wegen der Ausbreitung des Coronavirus schon Sperrzone, doch auch in Deutschland begrenzen Theater oder Konzerthallen bereits die Besucherzahlen oder sagen Großveranstaltungen ab.

