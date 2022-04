Nummer 1-Hit vom Mamasöhnchen

Welcher Mann wird schon gerne als Mamasöhnchen bezeichnet?? Für Wham! aber war es ein Segen, dass Bandmitglied Andrew Ridgeley erst verhältnismäßig spät bei seinen Eltern ausgezogen ist.

Ihren ersten Nummer-1-Hit „Wake Me Up Before You Go-Go” hätte es sonst nämlich nie gegeben.

Die alles entscheidende Notiz an Mama

Im Elternhaus von Andrew Ridgeley nehmen sie ihr erstes Demoband auf. Der Song „Young Guns (Go For It“ steigt 1982 auf Platz 3 der britischen Charts ein. Trotz des Erfolgs wohnt Andrew Ridgeley weiter im Kinderzimmer bei seinen Eltern. Angeblich, weil es so für ihn einfacher war, immerhin sind die beiden jetzt dauernd auf Achse und in Hotels – wozu da eine eigene Wohnung bezahlen? Und da passiert es...