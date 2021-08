Die 80er sind für die Rolling Stones ein Wendepunkt in ihrer Karriere - im Jahrzehnt des Turbokapitalismus wird dank Mick Jaggers Geschäftsinn aus den erfolgreichen Rockstars ein millionenschweres Rockunternehmen. Trotzdem sind die Spannungen in der Band mindestens so groß wie die stilistische Bandbreite der Stones in den 80er - ein Song in dem sich all das zeigt: „Harlem Shuffle“ von 1986. Ein Song, bei dem Mick Jagger sozusagen zu seinem Glück gezwungen werden musste.