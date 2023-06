Über die Liebesgeschichte eines Showgirls und eines Barkeepers

In dem Song geht es um das junge Showgirl Lola, die aber nicht, wie man glauben könnte, an der brasilianischen Copacabana tanzt – sondern in dem berühmtberüchtigten New Yoker Nachtclub Copacabana. Und das, obwohl der Song nach Urlaub am Strand mit Cocktail an der Bar klingt.