Janis Joplins letzter Song: Das steckt wirklich hinter "Mercedes Benz"

"Mercedes Benz" ist ein Song gegen den Konsum. Seine Fertigstellung hat Janis Joplin nicht mehr erlebt.

Wie ist "Mercedes Benz" entstanden?

Die Idee für "Mercedes Benz" ist im Sommer 1970 in einer Bar in Porchester, nördlich von New York City, entstanden: Jannis erzählt von einem Song des Beat-Poeten Michael McClure, den sie kürzlich gehört hat. Sie singt lauthals, die anderen knallen die Biergläser im Takt dazu auf den Tisch. Den Text notiert sie schnell auf ein paar Servietten. Keine Stunde später steht sie auf der Bühne und singt den neuen Song.

Glück und glücklich sein nicht vom Konsum abhängig

Der Song und seine Botschaft kommen an: Persönliches Glück und Selbstwertgefühl haben nichts mit Besitz, Reichtum und Konsum zu tun. Einen Monat nach dem Konzert nimmt Janis Joplin "Mercedes Benz" für das nächste Album auf. Sie singt den Song genau einmal - und das war's. Es war ihre letzte Aufnahme - drei Tage später ist Janis Joplin tot. Sie stirbt mit nur 27 Jahren an einer Überdosis Heroin.