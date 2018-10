Der Siegertitel der SWR1 Hitparade Baden-Württemberg 2018 ist "Bohemian Rhapsody" von Queen. Der Vorjahressieger und langjährige Titelverteidiger "Stairway to heaven" (Led Zeppelin) kommt in diesem Jahr auf Platz zwei. Anfang Oktober haben zwei Wochen lang Menschen in Baden-Württemberg für ihre Lieblingssongs abgestimmt. Mehr als 250.000 Stimmen wurden abgegeben. Rund 9.000 SWR1-Hörerinnen und -Hörer feierten den Countdown der Bestplatzierten bei der Finalparty in der Stuttgarter Hanns-Martin-Schleyer-Halle mit den Kultkölsch-Rockern von Niedeckens BAP als Hauptact.