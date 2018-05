Und auf der Himmelstreppe ganz nach oben hat es - wie auch schon in den letzten Jahren - Led Zeppelin mit "Stairway to Heaven" geschafft, gefolgt von Queen mit "Bohemian Rhapsody" und Deep Purple mit "Child in Time". Die größte Überraschung ist jedoch die Metal-Band Disturbed, die sich in der TOP 10 langsam etabliert und mit ihrer Interpretation des Simon & Garfunkel-Hits "The Sound of Silence" von Platz acht auf Platz vier aufstieg.