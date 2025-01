per Mail teilen

"Was für ein geniales Konzert!“ – die SWR1 HörerInnen, die die Tickets für das exklusive Konzert von Heaven 17 gewonnen hatten, waren durchweg begeistert. Martin Ware und Glenn Gregory hatten nicht nur die Hits und Klassiker von Heaven 17 mit im Gepäck, sondern auch Songs von Human League, sozusagen ihrer „Vorgängerband“. Dazu zwei hervorragende weibliche Soulstimmen – das KuLa in Konstanz tobte. Wir haben die schönsten Momente des Abends in unserem Video zusammengestellt.