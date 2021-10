Warum die BBC einen Hit der Band boykottierte

NewWave-Soul-Synthie-80erJahre in Perfektion - was für eine Mischung! Der "SWR1 Musik Klub unterwegs" hat "Heaven 17" eingeladen zu einem exklusiven Konzert im KuLa in Konstanz.

Wobei "Mischung" auch das beschreibt, was die SWR1-Hörer, die Karten für dieses Konzert gewonnen hatten, so begeistert hat. "Wir spielen nicht nur unsere Hits, sondern auch Songs, die uns beeinflusst haben", hatten Martin Ware in Glenn Gregory im SWR1-Interview schon angekündigt. Und so gab's dann auch Songs der "Vorgängergruppe" Human League.

Die Geburt von Heaven 17

Die Synthiepop-Band Heaven 17 ist in gewisser Weise eine Abspaltung von The Human League („Don’t you want me“). Martin Ware und Ian Craig Marsh an den Synthesizern von The Human League haben irgendwann keine Lust mehr auf ihre Band. Sie gehen – und probieren sich erstmal in anderen Projekten aus. Eines Tages treffen sie den Sänger Glenn Gregory. Die drei sagen sich: Wollen wir nicht eine Band sein? Damit ist Heaven 17 geboren.

Und Heaven 17 heißt die Band nicht einfach so. Heaven 17 ist nämlich auch die fiktive Band aus Clockwork Orange – einem Roman, der von Stanley Kubrick verfilmt wurde. In Clockwork Orange geht’s um einen kriminellen Jugendlichen, der durch medizinische Versuche gefügig gemacht wird. An kritischen Inhalten war die echte Band Heaven 17 auch sehr interessiert.

Eine Hymne für die linke Szene

Ihr erster Hit auf dem ersten Album heißt (We Don’t Need This) Fascist Groove Thang und wird in der linken Szene gefeiert. In dem Song kommen Wörter wie „Hitler“ „Faschist“ und „Rassist“ vor. Das reicht offenbar aus, um der BBC so richtig Angst zu machen. Die fürchtet, US-Präsident Ronald Reagan könnte sich persönlich beleidigt fühlen – und boykottiert den Song. Nichts hätte die Legendenbildung mehr anheizen können.

Heaven 17 auf dem Höhepunkt

Das zweite Album der Band The Luxury Gap von 1983 schlägt dann richtig ein. Darauf auch der Song Temptation:

Martin Ware sagt darüber: „Ich bin eines Morgens aufgewacht und hatte das Bedürfnis, ein Lied über Sex zu schreiben“. Das macht er dann auch, und baut nebenbei noch ein Zitat aus dem Vaterunser ein. Naja, es geht in dem Song ja auch um jede Form von Versuchung. Heaven 17 wollen für die Aufnahme übrigens gerne ein 60köpfiges Orchester haben – und bekommen das von der Plattenfirma auch einfach so bezahlt. Der Aufwand lohnt sich: Temptation landet auf Platz zwei der britischen Charts.

Heaven 17 gibt’s immer noch

Nach dem zweiten Album machen Heaven 17 zwar noch eine Weile weiter, veröffentlichen weitere Platten, aber es wird ruhiger um Band. Sie trennen sich, sie vereinen sich wieder. Und gerade jetzt sind sie mal wieder auf Tournee. Sie spielen unter anderem ein SWR1 Musik Klub Konzert am 7. Dezember in Konstanz.