Das Intro spielt ein Moog-Synthesizer - und dann setzt das Saxophon ein. Auch Gerry Rafferty setzte 1978 auf den unverkennbar markanten Klang dieses Instruments.

Und: nein, der Titel "Baker Street hat in diesem Fall nichts zu tun mit der Wohnung von Sherlock Holmes. Der Titel ist vielmehr eine Erinnerung an die Zeit nach dem Bruch von Gerry Rafferty mit seiner Band Stealers Wheel. Er arbeitete bereits an seiner ersten Solo-LP, musste aber wegen der Rechtsstreitigkeiten immer mit dem Zug zwischen Glasgow und London pendeln, wo er sich häufig in der Wohnung eines Bekannten nahe der Baker Street aufhielt und die Nacht über Musik machte. Dabei entstand die Grundlage zum Song, der von Entfremdung und Hoffnugn auf eine bessere Zukunft handelt.