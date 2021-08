Dort traf sie drei Jahre später auf Ike Turner. Sie wurde Backgroundsängerin in seiner Band "Kings of Rhythm". Beim Song "A Fool in Love" sprang sie 1960 spontan als Solosängerin ein. Das Lied schaffte es auf Platz 27 der US-Charts und Ike gab ihr daraufhin den Künstlername Tina Turner. Die "Kings of Rhythm" wurden zu "Ike & Tina Turner".