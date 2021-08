John Lennon mit seiner Frau Yoko Ono, die aus einem Bett in Montreal (Kanada) eine Pressekonferenz unter dem Motto "Make love, not war" ("Mach Liebe, keinen Krieg") gaben. Es war das zweite "Bed-In" des Paares (nach dem ersten in Amsterdam) und gleichzeitig ihre Flitterwochen, nachdem sie am 20. März 1969 geheiratet hatten.