Heute begrüßt SWR1 Moderatorin Stefanie Anhalt die sieben New Yorker Jungs von Naturally7 im SWR1 Musik Klub. Die A Capella-Band stellt ihr neues Album "Both Sides Now" vor, das am 13. Oktober in Deutschland veröffentlicht wird.

SWR SWR1 - Foto: Jens Nagler