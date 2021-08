Bereits in jungen Jahren wird bei Anastacia die chronische Darmerkrankung Morbus Crohn diagnostiziert. Trotz der Einschränkungen nimmt sie 1998 am Gesangswettbewerb "The Cut" des Fernsehsenders MTV teil. Obwohl sie nicht auf dem ersten Platz landet, hinterlässt ihr Auftritt einen so starken Eindruck, dass sie große Plattenfirmen unter Vertrag nehmen wollen.

Imago Imago -