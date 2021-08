James Patrick Page, geboren am 09. Januar 1944 in Heston, einem Teil des Londoner Stadtteils Hounslow, wuchs dort in durchschnittlichen Verhältnissen bei seinen Eltern auf. Er interessierte sich sehr früh für die Musik und hatte bereits mit zwölf ein ausgeprägtes Gespür für Gitarrenklänge.

