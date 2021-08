Bryan Adams – (Everything I Do) I Do It For You Die Rockballade wurde 1991 für den Film Robin Hood – König der Diebe komponiert. Adams gelang damit ein Nummer-eins-Hit in Deutschland, Großbritannien und einigen weiteren Staaten. Außerdem ist (Everything I Do) I Do It For You bis heute einer der meistverkauften Singles.

SWR SWR1 - Willi Kuper