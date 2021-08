Im Chor ihres Vaters kommt sie schon früh in Kontakt mit der Musik. Ihre erste Veröffentlichung erscheint bereits 1956 - ein Gospelalbum. 1967 wechselt sie zu Atlantic Records. Dort schafft sie mit ihrer ersten Single den Durchbruch. "I never loved a Man (The Way I Love You)" verkauft sich über eine Million Mal.