Die Person und das Charisma von Jim Morrison verhalf der Band "The Doors" zum Kultstatus. Das Image der Band ist untrennbar mit seiner Person verbunden. Am 03.07.1971 starb er - und bis heute rätselt die Welt über die Umstände. Morrison ist in Paris auf dem Friedhof Père Lachaise beigesetzt worden.

