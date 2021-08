Ihr größter Erfolg: 1992 steht Whitney Houston mit Kevin Kostner für den Film "Bodyguard" vor der Kamera. Sie liefert auch Songs für den Soundtrack. Am Höhepunkt des Films singt Houston "I will always love you". Der Titel wird ein Riesenhit. Der Soundtrack verkauft sich über 44 Millionen mal und ist damit der erfolgreichste aller Zeiten.