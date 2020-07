SWR1 startet wieder durch und ist endlich wieder unterwegs – mit dem SWR1 Musik Klub.

„Ich will raus“ zu Purple Schulz

Es wurde auch Zeit, denn wir hatten „Sehnsucht” – und er auch! Sänger Purple Schulz ist zurück. Der Songschreiber hat uns mit seinem Sehnsuchtsschrei „Ich will raus“ in den 1980ern geprägt. Gefolgt vom ungezwungenen „Verliebte Jungs“ und dem wunderschönen „Kleine Seen“. Allein an diesen drei Titeln merkt man schon, wie vielfältig der 63jährige ist. Und in 35 Jahren hat der Musiker natürlich noch viel mehr Songs geschrieben. Sein aktuelles Album heißt „Nach wie vor“. Das ist kein Best-of-Album – „Verliebte Jungs“ ist zum Beispiel gar nicht drauf – es ist ein Album mit Songs, die für ihn immer noch wichtig sind und in all den Jahren ihre Aktualität nicht verloren haben. Im SWR1 Musik Klub unterwegs wird der Kölner die „Verliebten Jungs“ sicher trotzdem spielen. Er selbst ist seit über 30 Jahren in seine Frau verliebt. Die beiden haben drei Kinder und auch sonst ist Purple Schulz eine treue Seele – er lebt da, wo er geboren wurde – in Köln.

Ein kleines intimes Konzert

Aber ab und zu will er auch mal raus. Und deshalb stand in diesem Jahr eigentlich eine Tour an. Die konnte im angedachten Rahmen natürlich nicht stattfinden. Aber eben jetzt im kleinen, aber feinen SWR1 Musik Klub Setting. 100 Gäste dürfen dabei sein! Und darüber freuen auch wir uns! Das wir wieder raus dürfen. Dank der neuen Corona-Verordnung ist es wieder möglich, kleine und intime Konzerte zu veranstalten. Unter Einhaltung aller Hygieneregeln werden wir genau das tun: am 14. Juli. Dann sind wir mit dem „SWR1 Musik Klub unterwegs“ zu Gast im Scala in Ludwigsburg.

Im Vorprogramm: Parallel

Damit nicht genug – wir werden an diesem Abend nicht nur einen der bekanntesten und erfolgreichsten Künstler Deutschlands zu Gast haben, wir werden auch einem Duo aus Stuttgart die Chance geben, endlich wieder vor einem größeren Publikum aufzutreten. Die beiden Jungs von „Parallel“ werden im Vorprogramm spielen. Sie hatten in Corona-Zeiten die grandiose Idee, Autokonzerte zu geben – sie sind im Cabriolet durch die Stadt gefahren und haben gespielt. Auch, um Geld für ihr neues Album zusammen zu bekommen. Ihr erstes Studioalbum soll passenderweise „Bühnen aus Asphalt“ heißen. Wir möchten Francesco Caruso und Koray Cinar dabei unterstützen, noch bekannter zu werden und bieten ihnen eine Bühne.

