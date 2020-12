Am 25. Dezember zwischen 12 und 20 Uhr wird unser Musikprogramm durch Daten bestimmt, die in Ihrem Leben eine besondere Rolle gespielt haben - also was war Nummer 1 an dem Tag, als Sie geboren wurden? Oder geheiratet haben? Oder im Lotto gewonnen haben? Was tummelte sich in den Charts, als Sie das erste Mal verliebt waren oder Ihr erstes Kind geboren wurde?

Ein Tag in Ihrem Leben

Das können, müssen aber keineswegs nur Geburtstags- oder Hochzeitsdaten sein. Sondern einfach ein Tag in Ihrem Leben, an dem Sie etwas besonderes erlebt haben oder der vielleicht sogar alles verändert hat. Sie nennen uns dieses Datum, erzählen uns die Geschichte, die dazu gehört und wir spielen dann den zugehörigen Tophit dieses Tages.

Die Jukebox des Lebens

25. Dezember 2020 | 12.00 bis 20.00 Uhr

Die Faust aufs Auge

Manchmal ist es sogar ein passender Song zur Geschichte – oder einer, der passt wie die Faust aufs Auge – wer zum Beispiel am 6. Juli 1970 geboren wurde, hat als passenden Nummer-1-Hit aus den USA die Band Three Dog Night mit dem Song "Mama Told Me Not To Come". Und wer am 1. September 1984 seine Ausbildung zum Starkstromelektriker angetreten hat – der startete mit der passenden Nummer 1 der deutschen Single-Charts in den Ernst des Lebens: "High Energy" von Evelyn Thomas.

Wie kommt Ihr Wunschdatum zu uns?

Der Tophit des Tages zu einem besonderen Tag in Ihrem Leben: wir brauchen das Datum und Ihre Geschichte zu diesem Tag. Schreiben Sie uns einfach per WhatsApp 0711 26 27 28 1, per Telegram @SWR1BW oder einfach hier mit diesem Formular direkt ins Studio.