Zugegeben in Folge 7/21 ist Taylor Swifts Rückkehr in die Country Musik recht freudig von Kai gefeiert worden. Prompt erreicht Taylor nun von Null Platz eins der Country Charts! Keine Sorge, die runde Stunde Country Musik hat diese Woche außer der Nummer 1 Party noch viel mehr zu bieten.

Classic Country von der Nitty Gritty Dirt Band, Emmylou Harris, Tim McGraw, Randy Travis und das beeindruckende Debüt von Lainey Wilson. Sollte es mit dem Moderator vor lauter Begeisterung doch durchgehen, schreiben sie ihm oder senden sie einfach ihre Country-Hits-Wünsche, direkt an Kai.Karsten@swr1.de