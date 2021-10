Exklusive Premiere: "Haus" von Christina Lux

Lassen wir Christina Lux selbst erzählen, was hinter "Haus" steckt und wie es zur Zusammenarbeit mit Animatorin Tine Kluth gekommen ist.

"Ich schrieb den Song, nachdem ich 2018 eine ziemlich blöde Erfahrung mit einer unguten Verbindung gemacht hatte. Als all das durch war und ich aus den Verpflichtungen wieder raus war, brauchte ich eine ganze Weile, um zu verstehen, was da eigentlich passiert war. Ich hatte eigentlich von mir gedacht, dass sowohl meine Menschenkenntnis, als auch das Vertrauen in meine Musik, so klar wären, dass mir so etwas nicht mehr passieren würde. Am Ende ist es so gekommen, wie es bei mir immer kommt. Ich bekomme den Salat aus Gedanken und Gefühlen nur geordnet, indem ich einen Song daraus mache. Der schließt den ganzen Prozess quasi ein und ich komme zur Ruhe."

"Vertrauen zu fassen in die eigene Größe ist wahrscheinlich einer der Prozesse, die uns unser ganzes Leben begleiten."

"All die Muster, aus denen sich unsere Überlebenskisten als Kinder und junge Menschen zusammen bauen, in denen wir uns nur zu oft kleiner machen, als wir sind und in denen wir dennoch bleiben, weil wir uns dort auskennen. Jetzt war Schluss. Ich will alles, schrieb aus mir heraus. Gut so."

"So entstand der Song Haus, den ich dann zusammen mit Oliver George zu Ende schrieb und produzierte. Und dann sah ich ein von Tine Kluth gemachtes Video. Es war der Song Biplane von Robert Carl Blank. Und da wusste ich, so etwas muss es sein. Etwas liebevoll animiertes, etwas mit einer Art kindlich-wunderbarer Betrachtungsweise."

"Sie sagte zu, was mich sehr freute und ich beschloss ihr nichts von meinen Gedanken zu erzählen. Ich ließ sie ihre eigenen Bilder finden. Und nun, wenn ich das Video sehe und den Song höre, dann wird mir sehr warm ums Herz. Alles richtig."