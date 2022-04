Ganz Europa im Ohr

Der Europatag am 9. Mai in SWR1 Baden-Württemberg

9. Mai 1950: In Paris hält der französische Außenminister Robert Schuman eine Rede. In der Schuman-Erklärung stellt er seine Vision einer neuen Form der politischen Zusammenarbeit in Europa vor. Einer der Kerngedanken: Damit legte Schumann den Grundstein zur Europäischen Union.